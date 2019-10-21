Кабмин согласовал объединение региональных отделений Фонда государственного имущества

20 октября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение об объединении региональных отделений Фонда государственного имущества, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Правительство согласовало объединения региональных отделений Фонда государственного имущества, чтобы оптимизировать структуру, сократить расходы на содержание региональных отделений Фонда и одновременно повысить эффективность приватизации через улучшение координации отделений", - говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в воскресенье.

Кроме того на заседании Кабмина был уволен заместитель главы Фонда государственного имущества Евгений Асташев и на его должность назначен Сергей Игнатовский.