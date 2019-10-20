В Киеве водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла

В Киеве на Гостомельском шоссе женщина-водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Водителей транспортных средств доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у водителя легковушки сотрясение головного мозга, 41-летняя водитель мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице", - сказано в сообщении.

Сообщается, что авария произошла с участием автомобиля Volkswagen и мотоцикла BMW.

По информации полиции, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливают механизм и причины ДТП.