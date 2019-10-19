В столичном метро 20 октября из-за футбола возможны ограничения в работе

Вечером в воскресенье, 20 октября, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Александрия" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"20 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после окончания футбола возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".