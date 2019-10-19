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13:54 19.10.2019

Режим чрезвычайного положения введен в столице Чили из-за беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро

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Режим чрезвычайного положения введен в столице Чили из-за беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро

Президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками, вызванными повышением цен на проезд в метро, сообщает агентство ЭФЭ.

На улицы выведены подразделения армии и полиции, в то же время речи о введении комендантского часа пока не идет.

Сообщается о задержании 180 человек.

В соответствии с чилийскими законами, максимальный срок действия режима чрезвычайного положения - 15 дней. Затем он может быть продлен на такое же время. На то, чтобы продлить его на дольше, потребуется согласие конгресса (парламента страны).

Несмотря на складывающуюся ситуацию, в правительстве Чили уже заявили, что планов пересмотра тарифов на проезд в метро нет.

Теги: #чили #метро #протест
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