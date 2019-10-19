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12:37 19.10.2019

Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

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Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

Сотрудники Управления стратегических расследований полиции Донецкой области изъяли у жителя Волновахского района наркотики общей стоимостью более 1 млн грн, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель с.Орловское Волновахского района хранит дома наркотические средства. Во время обыска во дворе дома 40-летнего мужчины было обнаружено 84 запечатанных полиэтиленовых пакета с марихуаной", - сказано в сообщении.

Так, общий вес готового к употреблению канабиса - 21 кг, стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет более 1 млн грн.

Кроме того, в хозяйственной постройке сотрудники полиции изъяли 50 высушенных кустов конопли. Обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Теги: #донецкая_область #полиция #наркотики
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