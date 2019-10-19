События

09:08 19.10.2019

Тату и солярий запретят детям в Эстонии

2 мин читать
Тату и солярий запретят детям в Эстонии

В Эстонии новый законопроект о здоровье народонаселения, который планируется ввести в действие с 1 сентября 2020 года, предусматривает запрет предоставлять несовершеннолетним услуги солярия и делать татуировки.

"Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья", - заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, слова которого приводит агентство BNS.

Он сослался на международные исследования, которые показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения, и чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака в течение жизни.

"Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы", - отметил Кийк.

Министерство социальных дел Эстонии направило новый законопроект о здоровье народонаселения на согласование другим министерствам и партнерам. Предполагается, что закон о здоровье народонаселения, действующий с 1995 года, будет заменен в полном объеме, сообщает ведомство.

"Новым законом будут установлены принципы защиты здоровья народонаселения и уточнены обязанности различных учреждений и сторон в обеспечении безопасной и поддерживающей среды для народонаселения. Общее понимание этих принципов позволит нам, как обществу, двигаться в сторону будущего, где наши люди будут жить дольше здоровыми, где улучшится качество жизни, будет меньше неравенства, а наши дети будут лучше защищены от рисков, связанных со здоровьем", - сказал Кийк.

На основании закона о здоровье народонаселения, среди прочего, действуют требования по поводу среды и питания для детских садов, школ и учреждений попечительства. Есть также требования, например, относительно электромагнитных полей, косметических средств, косметических услуг и бассейнов.

Законопроектом также будут модернизированы задачи местного самоуправления в сфере здоровья народонаселения.

Теги: #здоровье #закон #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 18.10.2019
Центр правпомощи и Минздрав намерены внедрить проект "Правовое здоровье"

Центр правпомощи и Минздрав намерены внедрить проект "Правовое здоровье"

17:54 17.10.2019
Зеленский подписал закон о концессии

Зеленский подписал закон о концессии

17:37 17.10.2019
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

13:34 17.10.2019
Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

12:09 17.10.2019
Рада приняла закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Рада приняла закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

11:53 17.10.2019
Рада приняла закон об обличителях коррупции

Рада приняла закон об обличителях коррупции

08:49 17.10.2019
В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык

В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык

21:11 16.10.2019
Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

21:07 16.10.2019
Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

20:14 16.10.2019
Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховного суда

Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховного суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

Рябошапка заявляет, что в Украине дела, в рамках которых суд Латвии арестовал $30 млн украинских чиновников, были закрыты перед его назначением

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

Гвоздик проиграл бой за титулы WBC и IBF российскому боксеру Бетербиеву

Подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом – Джонсон

Грузинский "Чиатурмарганец" группы "Приват" приостановил работу шахты из-за гибели горняка

Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

11 человек погибло при прорыве дамбы под Красноярском в России

19 и 20 октября на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

Антикоррсуд объявил перерыв по делу Гладковского до полудня субботы

Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии

Зеленский утвердил структуру СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА