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17:07 18.10.2019

Турция продолжит наступление на севере Сирии в случае невыполнения соглашения по прекращению огня - Эрдоган

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Турция продолжит наступление на севере Сирии в случае невыполнения соглашения по прекращению огня - Эрдоган

Анкара продолжит активнее наступать в северо-восточном регионе Сирии в случае, если соглашение с США о приостановке операции и выводе курдских военных формирований не будет выполняться полностью, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган также сказал, что не видит проблемы в том, что сирийские правительственные силы вошли на территорию, свободную от курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG).

Ранее в пятницу президент Турции заявил, что подконтрольные правительственным войскам Сирии города Манбидж и Кобани должны быть очищены от террористов.

Он отметил, что членов "курдских отрядов самообороны не должно быть на подконтрольных сирийскому режиму территориях".

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции. Также сообщалось, что Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в сирийский город Кобани.

Действующих на севере Сирии курдских ополченцев Анкара называет террористами. Именно против них ВС Турции проводили ранее в октябре операцию "Источник мира".

Турция в четверг заключила с США соглашение о временном прекращении боевых действий в обмен на отвод курдских сил от границы. На завершение отвода выделено пять дней.

Теги: #сирия #турция #эрдоган
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