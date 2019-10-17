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17:46 17.10.2019

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

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"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период школьных осенних каникул, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Поезд № 162/161 Николаев-Киев будет курсировать в Киев 24 октября и 2 ноября, в Николаев – 25 октября и 3 ноября.

Поезд № 168 Львов-Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

Поезд № 192/191 Львов-Киев отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

Поезд № 204/203 Львов-Днепр будет курсировать в Днепр 16, 18, 20, 22 и 24 октября, во Львов – 17, 19, 21, 23 и 25 октября.

Поезд № 205 Покровск-Харьков осуществит рейсы в обоих направлениях 20 и 26 октября, а также 1 и 3 ноября.

Поезд № 215 Днепр-Умань в Умань отправится 18 октября, в Днепр – 19 октября.

Поезд № 217/218 Киев-Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать в Рахов. Обратно – 27 октября и 2 ноября.

Поезд № 237 Днепр-Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября.

Поезд № 242/241 Одесса-Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день в Днепр (кроме 1 ноября), с 16 октября по 1 ноября – через день в Одессу.

Поезд № 252/251 Одесса-Днепр-Харьков будет курсировать 25 октября, а также 1 и 3 ноября. Обратно – 26 октября и 2 ноября.

Поезд № 268/267 Ковель-Киев отправится в Киев 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября и 3 ноября. Обратно – 18, 21, 23, 25, 28, 30 октября и 1 ноября.

Поезд № 275/276 Днепр-Львов отправится во Львов 16, 18, 20, 22 и 24 октября, в Днепр – 17, 19, 21, 23 и 25 октября.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Теги: #транспорт #укрзализныця #доппоезда
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