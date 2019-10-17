Около 80 человек пострадали в ходе ночных протестов в Барселоне

Порядка 80 чел. получили травмы в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Барселоне в ночь на четверг, передает агентство Associated Press.

По данным испанских властей, в ходе беспорядков задержаны 33 чел.

В ночь на четверг произошли самые ожесточенные за последние три дня столкновения протестующих с полицией, отмечается в сообщении.

Демонстранты выходят на улицы, чтобы продемонстрировать недовольство в связи с приговором к длительным срокам тюремного заключения ряда бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

В четверг протестующие заблокировали несколько автотрасс в Каталонии, включая основное шоссе, ведущее во Францию.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявили телеканалу "Телесинко", что Испания направит в Каталонию дополнительные отряды полиции, чтобы гарантировать безопасность в этом регионе и позволить тем полицейским, которые уже работают в Каталонии, отдохнуть.