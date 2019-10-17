События

08:20 17.10.2019

МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами

1 мин читать
МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами

Международный комитет Красного Креста 16 октября направил на временно оккупированную территорию Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью общим весом почти 118 тонн, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн", – говорится в сообщении, обнародованном ведомством в четверг утром.

Теги: #мккк #донбасс #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 13.10.2019
На КПВВ "Новотроицкое" пограничники разоблачили незаконное перемещение автомобилей

На КПВВ "Новотроицкое" пограничники разоблачили незаконное перемещение автомобилей

19:38 12.10.2019
Два военных ранены с начала субботы в результате 11 обстрелов на Донбассе

Два военных ранены с начала субботы в результате 11 обстрелов на Донбассе

15:25 11.10.2019
Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

09:59 11.10.2019
Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

20:03 10.10.2019
Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

18:50 10.10.2019
Зеленский заявляет о неприемлемости автономии Донбасса, но допускает гуманитарные компромиссы для деоккупации региона

Зеленский заявляет о неприемлемости автономии Донбасса, но допускает гуманитарные компромиссы для деоккупации региона

18:23 10.10.2019
Зеленский заявил, что у властей Украины есть "план Б" по урегулированию конфликта на Донбассе

Зеленский заявил, что у властей Украины есть "план Б" по урегулированию конфликта на Донбассе

16:40 10.10.2019
Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

11:26 10.10.2019
Зеленский: вопросы амнистии, особого статута Донбасса и возвращение к теме украинского Крыма должны обсуждаться в Нормандском формате

Зеленский: вопросы амнистии, особого статута Донбасса и возвращение к теме украинского Крыма должны обсуждаться в Нормандском формате

04:42 10.10.2019
Трое боевиков НВФ приговорены к 9 годам заключения

Трое боевиков НВФ приговорены к 9 годам заключения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

За минувшие сутки погибли два украинских военных, пять раненых в результате 26 обстрелов боевиков на Донбассе

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Замгендиректора "Укроборонпрома" по юрвопросам стал Федорчук из АМКУ, по маркетингу Морозов из ISTIL, главой финдепартамента Незгодюк из "Метинвеста"

Радикалы в Барселоне вновь учинили беспорядки, на улицы города вышло более 20 тыс. человек

В Донецкой области суд приговорил боевика к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык

Один человек пострадал во время тушения дизтоплива в Луганской области

Три человека погибло в результате отравления в Полтавской области

Два человека погибли в результате ДТП со взрывом автомобиля на юге Одесской области

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

Сеул хочет стать посредником для нормализации отношений между США и КНДР

В Сумской области мужчина украл у своего приятеля 20 тыс. грн, выпавшие из тайника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА