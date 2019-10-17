МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами

Международный комитет Красного Креста 16 октября направил на временно оккупированную территорию Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью общим весом почти 118 тонн, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн", – говорится в сообщении, обнародованном ведомством в четверг утром.