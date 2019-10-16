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18:15 16.10.2019

Глава киберполиции: основной фактор уязвимости киберзащиты – человеческий

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Глава киберполиции: основной фактор уязвимости киберзащиты – человеческий

Государственные и банковские системы хранения информации в Украине являются полностью программно-защищенными, заверил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Демедюк констатировал, что сколько бы усилий не тратилось на разработку и внедрение систем защиты информации – всегда есть человеческий фактор, который сводит на нет все усилия и затраты на кибербезопасность.

"Как государственные, так и банковские системы хранения информации в Украине являются полностью программно-защищенными. Но в преступлениях в части разглашения конфиденциальной информации, которые мы выявляем, задействованы люди, физически обходящие все электронные системы безопасности (например, выносящие конфиденциальную информацию на флешках, фотографиях экранов, и т.п.)", - подчеркнул начальник департамента киберполиции.

По его словам, в Украине еще не зафиксировано таких кибератак и киберугроз, которые бы напрямую обошли систему защиты информации и получили бы пользовательские данные.

Кроме того, Демедюк отметил, что поддерживает идею цифровизации госуслуг, хотя и считает необходимым не гнаться за ударными темпами оцифровки данных.

"У нас не существует полностью защищенных баз данных – как и во всем мире. Я, как гражданин Украины, полностью поддерживаю идею смартфонизации страны и увеличения количества онлайн-госуслуг, поскольку сам часто пользуюсь этими сервисами. Но, как специалист по кибербезопасности хочу отметить, что не торопился бы с глобальной смартфонизацией всего и вся", - подчеркнул он.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает важность создания в Украине мощной системы киберзащиты, которую должны совместно разработать специалисты государственного и частного секторов.

Теги: #киберзащита #киберполиция
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