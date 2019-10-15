Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

Украинская делегация вместе с представителями Национального банка Украины вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в своем Facebook.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами", - написала Маркарова.

Она также добавила, что делегация продолжает работу в самолете. "Вайфай в самолете позволяет окунуться в новый World Еconomic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи и главное возможности Украины на увеличение роста у нас", - отметила она.