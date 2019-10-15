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20:21 15.10.2019

Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

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Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР автономное право на прослушку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) автономное право на прослушку.

"15.10.2019 – возвращен с подписью от президента", - говорится в истории прохождения соответствующего законопроекта (№1009) на сайте Верховной Рады (закон получил №187-IX).

Верховная Рада приняла этот закон 4 октября.

Документ вносит изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

На этапе 1-го и 2-го чтения законопроект предусматривал изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных. На этапе повторного 2-го чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкции на обыск нардепов.

Законом также пересмотрена так называемая "поправка Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы. В части проведения экспертиз Рада разрешила проводить экспертизу в уголовных производствах не только в государственных специализированных учреждениях.

Вместе с тем нардепы отказались менять ст.219 УПК в части сроков, отведённых на досудебное расследование.

Рада решила не отменять временные ограничения на досудебное расследование, установленные между моментом внесения сведений в Единый государственный реестр (ЕРДР) и вручением лицу сообщения о подозрении.

Кроме того, согласно принятому закону, у подозреваемых будет право обжаловать сообщение о подозрении в уголовном производстве.

Теги: #закон #прослушка
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