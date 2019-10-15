Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Двое военнослужащих Объединенных сил погибли вследствие снайперского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в результате коварных действий снайперов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

7 обстрелов позиций Объединенных сил пришлось на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 3 - на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Ранее в Министерстве обороны сообщали о пяти обстрелах со стороны боевиков и отсутствии потерь в рядах Объединенных сил по состоянию на полдень вторника. Таким образом, потери были понесены 15 октября пополудни.