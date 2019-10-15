События

19:30 15.10.2019

Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

1 мин читать
Двое украинских военных погибли на Донбассе во вторник, один ранен

Двое военнослужащих Объединенных сил погибли вследствие снайперского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в результате коварных действий снайперов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

7 обстрелов позиций Объединенных сил пришлось на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 3 - на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Ранее в Министерстве обороны сообщали о пяти обстрелах со стороны боевиков и отсутствии потерь в рядах Объединенных сил по состоянию на полдень вторника. Таким образом, потери были понесены 15 октября пополудни.

Теги: #оос #жертвы #украина #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 15.10.2019
Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

19:01 15.10.2019
Спецпредствитель ОБСЕ сетует на резкий рост числа нарушений перемирия на Донбассе

Спецпредствитель ОБСЕ сетует на резкий рост числа нарушений перемирия на Донбассе

19:00 15.10.2019
Украинская сторона заявляет о необходимости демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона заявляет о необходимости демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – пресс-секретарь Кучмы

18:57 15.10.2019
НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

НВФ продолжают нарушать режим тишины в Золотом и Петровском, где ожидается разведение при условии 7-дневного перемирия – пресс-секретарь Кучмы

18:50 15.10.2019
Новый график разведения сил на Донбассе обсуждался, но к согласию стороны не пришли - ОБСЕ

Новый график разведения сил на Донбассе обсуждался, но к согласию стороны не пришли - ОБСЕ

13:35 15.10.2019
Более полусотни снарядов и гранат нашли в понедельник пиротехники ГСЧС в районе Станицы Луганской

Более полусотни снарядов и гранат нашли в понедельник пиротехники ГСЧС в районе Станицы Луганской

09:53 15.10.2019
Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения у Золотого - СЦКК

09:52 15.10.2019
Полиция: 18 человек погибли, 120 – пострадали в ДТП в Украине в минувший понедельник

Полиция: 18 человек погибли, 120 – пострадали в ДТП в Украине в минувший понедельник

08:14 15.10.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:09 15.10.2019
На шахте "Степная" во Львовской области произошел пожар, пострадавших нет – ГСЧС

На шахте "Степная" во Львовской области произошел пожар, пострадавших нет – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики систематически препятствуют доступу СММ ОБСЕ к территории ОРДЛО, в том числе участку границы – пресс-секретарь Кучмы

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

Спецпредствитель ОБСЕ сетует на резкий рост числа нарушений перемирия на Донбассе

Украинская сторона заявляет о необходимости демилитаризации Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово – пресс-секретарь Кучмы

Новый график разведения сил на Донбассе обсуждался, но к согласию стороны не пришли - ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

Киев настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности

Суд в Киеве заочно приговорил к 12 годам тюрьмы крымскую судью, признавшую имущество Минобороны Украины собственностью РФ

Три бизнес-ассоциации обеспокоены законодательными инициативами по изменению отбора судей Верховного суда

КС открыл производство по представлению нардепов о толковании Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве - Кличко

В Киеве 13 октября побиты два температурных рекорда - обсерватория

Экс-нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко в вопросах предотвращения и выявления коррупции в Киеве

Сын Байдена отверг возможность нарушений во время своей работы в Украине и Китае

ГФС отменила операцию "Бастион" на таможне

Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов" из Севастополя, получившим по 14 лет колонии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА