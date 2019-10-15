Судьи КС примут решение по восстановлению Шевчука в должности на заседании путем голосования – источник

Конституционный суд Украины рассмотрит заявление Станислава Шевчука о выполнении решения суда о возобновлении его на должности главы КС, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

По информации собеседника агентства, во вторник Шевчук принес в КС заявление о выполнении решения Окружного админсуда Киева о восстановлении его в должности главы КС.

"Это заявление будет рассмотрено судьями КС на заседании и путем голосования будет принято решение", - рассказал источник.

Между тем, он не уточнил, когда именно судьи КС рассмотрят заявление Шевчука.

На своей странице в соцсети Фейсбук Шевчук написал, что подал заверенную копию решения Окружного админсуда в КС.

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.