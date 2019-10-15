Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки, в результате обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов: трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов: вблизи Новолуганского, Луганского, Золотого, Крымского, хутора Вильный.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Обстрелам подверглись Новотроицкое, Пищевик, Павлополь, Золотое-4.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - подытожили в штабе ООС.