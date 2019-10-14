Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – Пристайко

Украина не согласится на федерализацию своих территорий, как условие урегулирования конфликта на Донбассе, заверил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"У Украины есть четкие "красные линии". Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - сказал он, выступая на слушаньях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Министр пояснил, что должен быть полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, а также восстановлен контроль Украины над государственной границей.