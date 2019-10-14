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06:28 14.10.2019

Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет

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Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет

Линию метро на Троещину удастся построить только через 3-5 лет, при условии финансирования, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается метро на Троещину - не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование - это вопрос 3-5 лет", - сказал градоначальник столицы в программе "Мага", которую транслировали в эфире "112 Украина" в воскресенье вечером.

Кличко добавил, что к концу следующего года планируется запуск автосообщения между левым и правым берегом.

Кроме того, по его данным 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном. Среди мостов, находящихся в аварийном состоянии - мост Метро и мост Патона.

"Как я могу закрыть мост Метро, как я могу закрыть мост Патона, который в аварийном состоянии? Действительно, там затруднено движение, но мы должны сделать, чтобы они не рухнули. Десятки лет не вкладывались деньги в инфраструктуру, и мы сейчас все силы бросили на то, чтобы эти мосты дальше продолжали выполнять свою функцию. К концу следующего месяца пролив возле Гидропарка будет уже полностью открыт - работы идут и днем, и ночью. Работы идут еще и под мостом", - сказал Кличко.

Он добавил, что в Киеве необходимо ремонтировать Южный и Северный мосты, а также Подольско-Воскресенский мост.

Теги: #киев #метро #троещина
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