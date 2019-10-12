События

13:54 12.10.2019

Работники Черновицкого гослесхоза незаконно реализовывали древесину местным жителям, получая в месяц около 0,5 млн грн

1 мин читать
Работники Черновицкого гослесхоза незаконно реализовывали древесину местным жителям, получая в месяц около 0,5 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организаторов незаконной вырубки лесов в Черновицкой области, которые присваивали средства, полученные в результате противоправной реализации древесины.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что двое работников лесной охраны госпредприятия "Черновицкий гослесхоз" привлекли к противоправной деятельности четырех местных жителей. Участники незаконной сделки систематически рубили деревья без соответствующих разрешений, затем сбывали древесину жителям области, используя фиктивные товарно-транспортные документы, а средства от реализации присваивали. Ежемесячный "доход" злоумышленников составлял около 0,5 млн грн.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и в административных помещениях лесхоза правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности, в частности бухгалтерские документы. У злоумышленников также обнаружен грузовик с лесопродукцией и "выручка" за день - $1700.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается сумма ущерба, решается вопрос сообщения о подозрении в совершении преступления.

Теги: #сбу #лес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 11.10.2019
Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

11:46 11.10.2019
СБУ проводит 40 обысков в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды в Украину

СБУ проводит 40 обысков в рамках дела о противозаконной схеме ввоза брендовой одежды в Украину

21:49 10.10.2019
Через Львовскую таможню в Украину ввозили крупные партии брендовой одежды под видом секонд-хенда

Через Львовскую таможню в Украину ввозили крупные партии брендовой одежды под видом секонд-хенда

18:32 10.10.2019
Зеленский уволит Баканова, если получит факты консультирования главы СБУ экс-главным военным прокурором Матиосом

Зеленский уволит Баканова, если получит факты консультирования главы СБУ экс-главным военным прокурором Матиосом

10:06 10.10.2019
Баканов представил послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ

Баканов представил послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ

19:15 08.10.2019
СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

19:04 08.10.2019
В Черкасской области коммерсанты при поставке медоборудования в горбольницу присвоили 2 млн грн

В Черкасской области коммерсанты при поставке медоборудования в горбольницу присвоили 2 млн грн

10:03 08.10.2019
Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

18:30 07.10.2019
Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

19:17 04.10.2019
СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора идеи "русского мира"

СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора идеи "русского мира"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Посол Израиля поблагодарил власти Украины за быструю реакцию на проявление антисемитизма в Умани

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Пресс-марафон Зеленского завершился

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

В Украине ощущается "бабье лето", в Киеве без осадков, днем около 20°

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в цеху по изготовлению декоративного освещения

Экс-министра юстиции Лукаш вызывают на допрос в Генпрокуратуру 17 октября

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В выходные из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы будет остановлено - КГГА

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Суд в Запорожье арестовал на 2 месяца водителя маршрутного такси

Китай и США на торговых переговорах достигли существенного прогресса - вице-премьер Госсовета КНР

Движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за капремонта путей - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА