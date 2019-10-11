Экс-посол США в Украине рассказала о давлении со стороны Трампа на госдеп для ее увольнения

Бывший посол США в Украине Мари Йованович в ходе слушаний в Конгрессе заявила, что президент Дональд Трамп оказывал давление на госдепартамент, чтобы добиться ее смещения с должности, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление экс-посла.

Йованович заявила конгрессменам в палате представителей США, что ее неожиданно отозвали в мае 2019 года и что ей сказали, что президент утратил к ней доверие.

Кроме того, по ее словам, ей рассказали, что "против нее велась целенаправленная кампания" и что Трамп в течение почти года оказывал давление на официальных лиц, чтобы добиться смещения ее с должности. У Associated Press имеется в распоряжении текст заявления Йованович, которое она зачитала в начале слушаний.

"Хотя я понимаю, что я служила по воле президента, я, несмотря на это, не могла поверить в то, что правительство США может принять решение об отзыве посла на основании, насколько мне известно, голословных и ложных заявлений людей с вызывающими вопросы мотивами", - отмечается в ее заявлении.

Йованович выступает в пятницу перед тремя комитетами палаты представителей США: по иностранным делам, разведке и по надзору.

Слушания проходят за закрытыми дверями. Йованович, которую в мае 2019 года отправили в отставку, должна рассказать, как Вашингтон взаимодействовал с Киевом по вопросу о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на диписточник, что Йованович была отстранена от должности после того, как призвала личного адвоката президента США Руди Джулиани передать запрос украинским чиновникам о проведении расследований по официальным каналам.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.