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19:38 11.10.2019

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

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Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в пятницу, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

При этом обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не было. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ранее в Минобороны сообщили, что по состоянию на полдень боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Таким образом, с полудня со стороны боевиков имел место один обстрел.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

Теги: #оос #обстрелы
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