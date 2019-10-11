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16:06 11.10.2019

КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу из-за сообщения о минировании близлежащей АЗС

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КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу из-за сообщения о минировании близлежащей АЗС

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что в полдень пятницы к ним от подразделений Госслужбы по ЧС поступила информация, что расположенная вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" заминирована недействующая автозаправная станция, из-за чего работа КП была приостановлена, люди эвакуированы.

"С целью сохранения жизни и здоровья граждан, пограничники прекратили осуществлять пропускные операции через линию разграничения и вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины эвакуировали граждан, находившихся в КПВВ и сервисных зонах контрольного пункта", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Госпогранслужбы в соцсети Фейсбук.

В погранведомстве отметили, что сотрудники ГСЧС Украины проводят поиск взрывоопасных предметов возле территории КПВВ "Станица Луганская".

Теги: #станица_луганская #госпогранслужба #минирование
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