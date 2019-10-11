Дейнеко: Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, нужно минимизировать человеческий фактор за счет технических средств

Киев. 11 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Руководитель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко считает, что при инженерно-техническом обустройстве границы с Россией необходимо делать акцент, в частности, на камеры наружного наблюдения, сейсмодатчики для охраны периметра и "минимизацию человеческого фактора".

"Тот (имеющийся – ИФ) объем финансирования недостаточен для инженерно-технического обустройства границы. На мой взгляд, одного только противотранспортного рва, рокадных дорог и контрольно-следовой полосы недостаточно для надежной охраны госграницы с таким соседом, как Россия. Мы должны больший акцент делать на технические средства", - сказал он журналистам в Киеве.

Дейнеко также выразил убеждение, что на данном участке госграницы следует активнее использовать камеры наблюдения, сейсмодатчики и т.д., и в целом "минимизировать человеческий фактор".

"Мы не должны быть заложниками того, что пограничник, возможно, даже коррумпированный, не увидит того или иного нарушителя, который зашел, возможно, ради контрабанды, а, возможно, это диверсионно-разведывательная группа. Мы должны быть готовы",- отметил глава украинских пограничников.

По его словам, на данный момент обустройство украинско-российского участка границы выходит на завершающий этап в Харьковской области.

"Работы также ведутся в пределах Черниговской и Луганской областей. Но мне непонятно, почему мы пропустили Сумскую, хотя она довольно активна в вопросе противоправных действий на госгранице. В ближайшее время планирую командировку на участок Сумского пограничного отряда и смогу сам все посмотреть", - рассказал глава Госпогранслужбы.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой украинского погранведомства, с 2015 года на меры по инженерно-техническому обустройству участка госграницы с Россией из государственного бюджета Украины был выделен 1 млрд грн.