События

16:12 10.10.2019

Глава Госпогранслужбы Украины указывает на недостаточность средств, заложенных в госбюджет-2020, и опасается оттока пограничников

2 мин читать
Глава Госпогранслужбы Украины указывает на недостаточность средств, заложенных в госбюджет-2020, и опасается оттока пограничников

Финансирование Государственной пограничной службы Украины в 2020 году на уровне бюджета 2019 года ставит ведомство на грань выживания, считает глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"10,8 млрд грн (финансирование Госпогранслужбы – ИФ) недостаточно. Я просил, я умолял, я кричал, но на данный момент ситуация не решена. Сегодня состоится заседание СНБО по поводу распределения бюджета следующего года, и если он останется на уровне бюджета этого года - это катастрофа, это даже не бюджет выживания, а уничтожения фактически… Не может пограничник, который принимает участие в обеспечении национальной безопасности государства, финансироваться по остаточному принципу", - сказал он журналистам в четверг.

Так, по словам главы Госпогранслужбы, минимальная потребность пограничников в финансировании составляет 16,153 млрд грн.

"Если будет меньше, то я потеряю подготовленных людей, которые уйдут со службы", - добавил Дейнеко.

Он уточнил, что военнослужащие Госпогранслужбы получают меньшее денежное обеспечение, чем другие силовики. В частности, в зоне ООС пограничник, который служит на первой линии, получает на 7 тыс. грн меньше, чем его коллега из Вооруженных сил.

Дейнеко уточнил, что минимальная зарплата для пограничника составляет 9,5 тыс. грн.

Кроме того, по его словам, Госпогранслужба недофинансирована по линии топливных материалов: "Минимальная потребность службы в топливных материалов составляет 1 млрд грн в год, а Госпогранслужба получает 300 млн грн, то за счет чего я могу дать еще 700 млн?".

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада намерена в первом чтении рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября.

В данном законопроекте на Администрацию Государственной пограничной службы предусмотрены расходы в размере 10 млрд 848 млн 314,5 тыс. грн. В бюджете на 2019 год была заложена сумма в 10 млрд 806 млн 309,4 тыс. грн.

Теги: #госпогранслужба #дейнеко_сергей #дейнеко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 09.10.2019
Гражданка РФ попросила убежища в Украине из-за преследования за профдеятельность - Госпогранслужба

Гражданка РФ попросила убежища в Украине из-за преследования за профдеятельность - Госпогранслужба

15:06 05.10.2019
Госпогранслужба разворачивает в Измаиле отряд морской охраны

Госпогранслужба разворачивает в Измаиле отряд морской охраны

10:06 05.10.2019
С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

13:20 03.10.2019
С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

09:46 03.10.2019
МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи - Госпогранслужба

МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи - Госпогранслужба

11:13 28.09.2019
Почти 25 тыс. паломников-хасидов прибыли в Украину, восемь граждан Израиля не пустили в страну – погранслужба

Почти 25 тыс. паломников-хасидов прибыли в Украину, восемь граждан Израиля не пустили в страну – погранслужба

09:41 26.09.2019
Три грузовика со стройматериалами от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса

Три грузовика со стройматериалами от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса

09:48 19.09.2019
МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и кормом для животных

МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и кормом для животных

16:49 09.09.2019
Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

10:03 05.09.2019
9 грузовиков с гумпомощью от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса – Госпогранслужба

9 грузовиков с гумпомощью от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса – Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военная прокуратура проведет изъятие документов по иловайской трагедии из офиса президента

Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Глава Минобороны Украины: Мы не можем говорить о разведении сил на Донбассе, пока не настанет тишина

Аноним "заминировал" 341 объект в Харькове, полиция открыла производство по статье "теракт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Военная прокуратура проведет изъятие документов по иловайской трагедии из офиса президента

Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

Лондон назвали кокаиновой столицей Западной Европы

Украина осуществит тестовую покупку комплексов Javelin до конца года – глава Минобороны

В Крыму задержали проукраинского пенсионера по подозрению в подготовке взрыва административного здания

Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Блок сожалеет в связи с передачей РФ Цемаха, но ценит, что была возможность его опросить

Украина открыта к сотрудничеству в деле MH17, в том числе, и по вопросу не закрытого воздушного пространства – глава МИД Нидерландов

Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

Эрдоган грозит ЕС сирийскими беженцами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА