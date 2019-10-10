Глава Госпогранслужбы Украины указывает на недостаточность средств, заложенных в госбюджет-2020, и опасается оттока пограничников

Финансирование Государственной пограничной службы Украины в 2020 году на уровне бюджета 2019 года ставит ведомство на грань выживания, считает глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"10,8 млрд грн (финансирование Госпогранслужбы – ИФ) недостаточно. Я просил, я умолял, я кричал, но на данный момент ситуация не решена. Сегодня состоится заседание СНБО по поводу распределения бюджета следующего года, и если он останется на уровне бюджета этого года - это катастрофа, это даже не бюджет выживания, а уничтожения фактически… Не может пограничник, который принимает участие в обеспечении национальной безопасности государства, финансироваться по остаточному принципу", - сказал он журналистам в четверг.

Так, по словам главы Госпогранслужбы, минимальная потребность пограничников в финансировании составляет 16,153 млрд грн.

"Если будет меньше, то я потеряю подготовленных людей, которые уйдут со службы", - добавил Дейнеко.

Он уточнил, что военнослужащие Госпогранслужбы получают меньшее денежное обеспечение, чем другие силовики. В частности, в зоне ООС пограничник, который служит на первой линии, получает на 7 тыс. грн меньше, чем его коллега из Вооруженных сил.

Дейнеко уточнил, что минимальная зарплата для пограничника составляет 9,5 тыс. грн.

Кроме того, по его словам, Госпогранслужба недофинансирована по линии топливных материалов: "Минимальная потребность службы в топливных материалов составляет 1 млрд грн в год, а Госпогранслужба получает 300 млн грн, то за счет чего я могу дать еще 700 млн?".

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада намерена в первом чтении рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября.

В данном законопроекте на Администрацию Государственной пограничной службы предусмотрены расходы в размере 10 млрд 848 млн 314,5 тыс. грн. В бюджете на 2019 год была заложена сумма в 10 млрд 806 млн 309,4 тыс. грн.