Гаагский трибунал более чем на год зарезервировал судебный комплекс строгого режима в Схипхол для слушаний по делу МН17

С марта 2020г по апрель 2021г Гаагский суд зарезервировал судебный комплекс Схипхол (Нидерланды, Justitieel Complex Schiphol (JCS) с повышенными мерами безопасности для ведения судебного процесса по результатам расследования трагедии МН17.

Соответствующий пресс-релиз обнародован в четверг Гаагским судом.

В частности, суд зарезервировал комплекс с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020г и с 1 февраля по 26 марта 2021г.

В соответствии с пресс-релизом, 9 марта начнется первая фаза судебного процесса, в ходе которой будет понятно, кто появится на слушании, как обстоят дела со следствием и что еще нужно сделать. "Пока невозможно сказать, в какие другие даты зарезервированного периода будут проводиться другие сессии, и когда может начаться рассмотрение дела по существу. Эта информация появится тогда, когда по этим вопросам будет больше ясности", - отмечается в сообщении суда.

В то же время нидерландский телеканал NOS сообщает, что для конкретно этого слушания Нидерланды должны внести поправки в национальное законодательство, которые позволят вести слушания и на английском языке, так как состоянием на сегодня все судебные процессы в стране должны вестись на нидерландском. Также указано, что подозреваемые «смогут присутствовать» в суде посредством видеосвязи.

Судебный комплекс "Схипхол" с повышенными мерами безопасности может вместить около тысячи человек и расположен в нескольких километрах от международного аэропорта Схипхол, возле которого не так давно в память о жертвах трагедии был открыт мемориальный комплекс.

Боинг авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту, 192 из них – граждане Нидерландов.

Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (СГГ, Joint Investigation Team, JIT), в состав которой вошли представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. 28 сентября 2016 года в Нидерландах были представлены результаты уголовного расследования причин катастрофы, в соответствии с которыми авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки Bук с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. Следствие также установило, что установка Бук была доставлена в Украину из Российской Федерации и после использования была снова возвращена на территорию РФ.

19 июня ССГ назвала имена четырех подозреваемых: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке сообщил, что они хоть и не стреляли по самолету, но организовали доставку вооружения, поэтому их считают подозреваемыми. «Эти четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет. Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он на пресс-конференции.

Позже появилась информация, что гражданин Украины Владимир Цемах в голландской прокуратуре также считают подозреваемым и таким, который владеет важной информацией. Находясь в заключении в Украине, он был допрошен следствием, однако в середине августа стало известно, что Цемах может стать частью обмена пленными между Россией и Украиной. Правительство Нидерландов призвало краинские власти не делать Цемаха частью обмена заключенными, однако 7 сентября он был передан российской стороной в ходе обмена 35 на 35. По этой причине Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого. В Нидерландах передача Цемаха России вызвала крайне негативную реакцию. Так, депутат Европейского парламента Кати Пири, выступая 9 октября на пленарном заседании, в рамках которого обсуждался и украинский вопрос, заявила, что передача Цемаха была "неприемлемой". "В то время, как мы понимаем контекст, в котором проходят переговоры между Украиной и Россией, передача ключевого подозреваемого в трагедии МН17 России является неприемлемой. Это оскорбление жертв и их родных, они заслуживают того, чтобы ответственные предстали перед правосудием", - сказала она.