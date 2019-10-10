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14:09 10.10.2019

Украина открыта к сотрудничеству в деле MH17, в том числе, и по вопросу не закрытого воздушного пространства – глава МИД Нидерландов

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Украина открыта к сотрудничеству в деле MH17, в том числе, и по вопросу не закрытого воздушного пространства – глава МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Украина открыта к сотрудничеству в деле о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге" (рейс MH17), в том числе, и по вопросу не закрытого в то время Украиной своего воздушного пространства.

"Парламент Нидерландов попросил мое правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства над востоком Украины в то время, когда был сбит MH-17. Это просьба провести расследование фактом и не является расследованием с правовой точки зрения. Это расследование должно исследовать также и ситуацию с закрытием воздушного пространства в прилегающих районах, включая и территорию РФ. Я уверен, что наше сотрудничество (с Украиной - ИФ) продолжится", - сказал Блок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве.

При этом глава нидерландского внешнеполитического ведомства отметил, что его украинский коллега заверил в содействии расследованию со стороны Украины.

"Следующим этапом будет назначение какой-то организации среди существующих уже для этого. Мы сейчас рассматриваем несколько организаций для проведения этого независимого расследования, в проведении которого мы уже получили поддержку Украины. Они (те, кто будет проводить расследование - ИФ) будут говорить и с Украиной, и с РФ, после чего будет отчет, который они подадут в правительство, а мы уже подадим его в парламент Нидерландов", - пояснил Стеф Блок.

Теги: #расследование #нидерланды #mh17
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