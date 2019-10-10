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13:03 10.10.2019

Глава Минобороны Украины: Мы не можем говорить о разведении сил на Донбассе, пока не настанет тишина

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Глава Минобороны Украины: Мы не можем говорить о разведении сил на Донбассе, пока не настанет тишина

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк напоминает, что никакого разведения сил на линии столкновения на востоке Украины не будет, пока в этом регионе не прекратятся провокации и стрельба.

"Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идёт с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным. Тогда мы можем проводить этот процесс", - сказал Загороднюк журналистам в четверг в Киеве.

По словам министра обороны, провокации в месте возможного разведения сил происходят постоянно.

"Там провоцируют постоянно, мы должны увидеть желание (другой стороны развести силы - ИФ)", - сказал Загороднюк.

Он уточнил, что пока речь идёт только о разведении сил на участке в районе двух населенных пунктов.

"Сейчас мы говорим только о двух населённых пунктах - это две точки шириной в один километр - это Золотое и Петровское. По другим идёт техническое изучение, и мы сейчас разбираемся", - сказал министр.

Теги: #оос #минобороны #загороднюк
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