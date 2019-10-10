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03:37 10.10.2019

Госкино: Премьера украинского документального фильма "Сказ" запланирована в 2020 году

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Госкино: Премьера украинского документального фильма "Сказ" запланирована в 2020 году

Кинокомпания "Пронто Фильм" представила Государственному агентству Украины по вопросам кино (Госкино) завершенное производство документальный фильм-дебют Анастасии Максимчук "Сказ", премьера которого запланирована на 2020 год.

По информации Госагенства, проект драмы "Сказ" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 1 млн 499 тыс. 827 грн. при общей стоимости производства 1 млн 813 тыс. 547 грн.

Режиссером и автором сценария фильма является Максимчук, продюсеры - Максим Асадчий, Саша Чубко.

"Премьера фильма в Украине запланирована на 2020 год", – подчеркнуто в сообщении на сайте Госкино.

В информации отмечается, что сюжет фильма - это история-исследование человеческой способности к эмпатии. Фильм состоит из пяти новелл и пяти историй разных людей, которых объединяет их неравнодушное отношение к животным.

По словам создателей ленты, "Сказ" - это кино не о животных, но оно нацелено не на поиск "человеческого уродства, а на поиск справедливого решения проблемы".

Теги: #украина #премьера #кино
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