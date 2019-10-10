События

02:28 10.10.2019

Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии

2 мин читать
Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии

Сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Турции за проведение этой страной военной операции против курдов на севере Сирии.

Одним из составителей документа является сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он пояснил в твиттере, что работал вместе со своим коллегой-демократом Крисом Ван Холленом, и потому законопроект, как ожидается, получит поддержку обеих партий в конгрессе.

Проект предусматривает замораживание активов президента Турции, вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Также предлагается ограничить выдачу виз этим людям для поездок в США.

Также запланированы ограничительные меры, касающиеся энергетического и военного секторов.

Кроме того, сенаторами предусмотрены санкции в рамках закона CAATSA за покупку Турцией у РФ ЗРС С-400.

В том, что касается оборонного сектора, санкции предусмотрены за продажу Турции вооружения и оборудования. В частности, упоминается продажа самолетов или запчастей для ВВС Турции. Также под санкции могут попасть и поставки для ВМС и сухопутных сил ВС Турции. В документе подчёркивается, что меры могут вводиться против "любых иностранных лиц".

В сфере энергетики ограничительные меры могут последовать за поставки товаров, услуг, передачу технологий и информации с целью помочь Анкаре в добыче нефти и газа. Эти меры также планируется против "любых иностранных лиц".

Под запрет в случае одобрения законопроекта в его нынешнем виде попадут и американские поставки для ВС Турции.

Обмен разведданными под санкции попадать не должен, пишут составители документа.

Теги: #сирия #турция #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:54 09.10.2019
Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

21:11 09.10.2019
ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

20:38 09.10.2019
Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

20:14 09.10.2019
Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии

19:16 09.10.2019
С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

01:46 09.10.2019
Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам – Пентагон

Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам – Пентагон

20:22 08.10.2019
Парламент Турции продлил на год разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Парламент Турции продлил на год разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

10:55 08.10.2019
Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

02:37 08.10.2019
Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

20:23 07.10.2019
США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Европарламента от Нидерландов вновь заявила о том, что передача России обвиняемого по делу трагедии МН17 Цемаха была неприемлемой

Европейские народники в Европарламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера"

Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине

В Краматорске появится несколько муралов иностранных художников в рамках проекта "You Are East"

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Зеленский поговорил по телефону с Меркель

Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА