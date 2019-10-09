События

23:27 09.10.2019

В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине

1 мин читать
В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине

Депутат Европейского парламента от группы Европейских народников Андриус Кубилиус (Литва) предлагает создать в ЕП руководящую группу, которая "позаботится о мирном процессе в Украине".

Соответствующее предложение он озвучил в среду в Брюсселе в рамках пленарного заседания в ходе обсуждения украинского вопроса. "Мир – это дело не только Украины. Поэтому я предлагаю создать в Европейском парламенте специальную руководящую группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине, такую, как у нас есть по Брекзиту", - предложил политик.

Он напомнил коллегам, что Украина стала "жертвой российской агрессии из-за того, что они выбрали европейскую интеграцию".

Кубилиус констатировал, что руководство Украины "ищет решение, которое бы помогло принести мир, безопасность и территориальную целостность, не смотря на тот факт, что ключи к миру не в Киеве, но в Кремле". "Мы должны отдать должное украинскому руководству за его волю искать мир, но мы не можем подталкивать его к выполнению каких-то нереальный формул", - сказал депутат, намекая на так называемую "формулу Штайнмайера".

Он также считает, что кроме этого, "выглядит так, что Украина становится жертвой президентской кампании в США".

Теги: #европарламент #спецгруппа #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:25 10.10.2019
Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

23:56 09.10.2019
Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

17:19 09.10.2019
Украина в 2018г профинансировала из госбюджета 163 трансплантации органов за рубежом

Украина в 2018г профинансировала из госбюджета 163 трансплантации органов за рубежом

12:13 09.10.2019
Украина опустилась на 85-е место в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF

Украина опустилась на 85-е место в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF

08:28 09.10.2019
В Украине 9-10 октября ожидаются ночные заморозки – ГСЧС

В Украине 9-10 октября ожидаются ночные заморозки – ГСЧС

07:17 09.10.2019
Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

06:48 09.10.2019
Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

Движение по проспекту Победы будет закрыто для монтажа фрагмента Шулявского путепровода - КГГА

04:13 09.10.2019
Двум одесским полицейским вручили подозрение за участие в пытках - Нацполиция

Двум одесским полицейским вручили подозрение за участие в пытках - Нацполиция

02:54 09.10.2019
Врио главы Харьковского облгеокадастра подозревается в незаконной передаче земли на 1,3 млн грн – прокуратура

Врио главы Харьковского облгеокадастра подозревается в незаконной передаче земли на 1,3 млн грн – прокуратура

23:52 08.10.2019
Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

ПОСЛЕДНЕЕ

В Краматорске появится несколько муралов иностранных художников в рамках проекта "You Are East"

Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Зеленский поговорил по телефону с Меркель

Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга"

Новые члены ЦИК получили удостоверения

Гутерриш призвал Анкару уважать Устав ООН и международное гуманитарное право

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА