В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине

Депутат Европейского парламента от группы Европейских народников Андриус Кубилиус (Литва) предлагает создать в ЕП руководящую группу, которая "позаботится о мирном процессе в Украине".

Соответствующее предложение он озвучил в среду в Брюсселе в рамках пленарного заседания в ходе обсуждения украинского вопроса. "Мир – это дело не только Украины. Поэтому я предлагаю создать в Европейском парламенте специальную руководящую группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине, такую, как у нас есть по Брекзиту", - предложил политик.

Он напомнил коллегам, что Украина стала "жертвой российской агрессии из-за того, что они выбрали европейскую интеграцию".

Кубилиус констатировал, что руководство Украины "ищет решение, которое бы помогло принести мир, безопасность и территориальную целостность, не смотря на тот факт, что ключи к миру не в Киеве, но в Кремле". "Мы должны отдать должное украинскому руководству за его волю искать мир, но мы не можем подталкивать его к выполнению каких-то нереальный формул", - сказал депутат, намекая на так называемую "формулу Штайнмайера".

Он также считает, что кроме этого, "выглядит так, что Украина становится жертвой президентской кампании в США".