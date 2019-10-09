События

23:17 09.10.2019

В Краматорске появится несколько муралов иностранных художников в рамках проекта "You Are East"

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В Краматорске появится несколько муралов иностранных художников в рамках проекта "You Are East"

В городе Краматорске в рамках фестиваля уличного монументального искусства "You Are East" в ближайший месяц планируется создать 15 муралов авторства известных иностранных художников.

Проект реализуется без привлечения государственных средств, исключительно при поддержке меценатов.

Первый мурал под названием "Missae Ferrum & Nelumbo Lutea" итальянского художника Фабио Петани уже появился на фасаде дома по адресу ул. Марата, 4. На нем изображен пейзаж горного озера в солнечном свете.

"Работа Фабио показывает людям другой мир. Не у всех нас есть возможность путешествовать, видеть мир, поэтому благодаря этой работе каждый из нас может окунуться в частичку природы других уголков планеты. Это как разум, путешествующий по улицам. Цветок Нелумбо (Лотос) представляет силу и стремление к жизни, независимо от обстоятельств", - рассказали инициаторы проекта.

Теги: #мурал #краматорск
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