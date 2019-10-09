События

02:54 09.10.2019

Врио главы Харьковского облгеокадастра подозревается в незаконной передаче земли на 1,3 млн грн – прокуратура

1 мин читать

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила подозрение первому заместителю начальника Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области в злоупотреблении служебным положением в связи с передачей им государственных сельхозземель площадью 9 га физлицам-фермерам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в последние годы подозреваемый также был исполняющим обязанности начальника облуправления Госгеокадастра. В прокуратуре не называют его имени, но по информации на сайте облуправаления Госгеокадастра по состоянию на 8 августа первый заместителем начальника, и.о. начальника был Василий Саранча.

"Установлено, что первый заместитель начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в мае 2016 года незаконно выдал приказы о безвозмездной передаче в собственность физическим лицам - членам фермерского хозяйства земельных участков... Из собственности государства незаконно выбыла сельскохозяйственная земля особенно ценной группы почв, общей площадью почти 9 га, рыночная стоимость которой примерно 1 млн. 362 тыс.грн", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В информации отмечается, что речь идет о землях в Печенежском районе Харьковской области.

Подозрение чиновнику выдвинуто в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). Сейчас готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и его отстранении от должности.

 

Лю-Ящ

Теги: #прокуратура #украина #харьков #госгеокадастр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:52 08.10.2019
Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

Начальники генеральных штабов Украины и Словакии обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества

20:38 08.10.2019
Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

19:00 08.10.2019
Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине

Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине

18:33 08.10.2019
Помощь ЕС Украине во много раз больше американской

Помощь ЕС Украине во много раз больше американской

17:30 08.10.2019
Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в торговой части уже этой осенью

Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в торговой части уже этой осенью

15:34 08.10.2019
Главный военный прокурор открыл дело из-за возможных злоупотреблений при строительстве корветов для ВМС ВСУ

Главный военный прокурор открыл дело из-за возможных злоупотреблений при строительстве корветов для ВМС ВСУ

13:16 08.10.2019
В некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны потеплеет

В некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны потеплеет

10:14 08.10.2019
Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

10:03 08.10.2019
Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

08:41 08.10.2019
В Украине ночью 9-10 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

В Украине ночью 9-10 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

ПОСЛЕДНЕЕ

Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам – Пентагон

Предложения Лондона по ирландской границе не устраивают Европарламент - глава ЕП

В Италии решили сократить примерно на треть число парламентариев

Генсек ООН заявил о риске невыплат зарплат сотрудникам организации в ноябре из-за нехватки наличных средств

Чумак предостерегает дислоцированных в Золотом бойцов ВСУ и прибывших туда ветеранов войны на Донбассе от уголовных нарушений

Расследовать дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу будет ГБР

Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

Парламент Турции продлил на год разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Боевики в понедельник 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА