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01:46 09.10.2019

Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам – Пентагон

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Численность контингента США в Сирии не изменилась, военные сменили позиции, чтобы не мешать туркам – Пентагон

Президент США Дональд Трамп принял решение о передислокации военных на севере Сирии после консультаций с главой Пентагона Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявили в американском оборонном ведомстве.

"Вопреки постоянным ошибочным сообщениям (СМИ - ИФ) об обратном, министр обороны Эспер и председатель Милли в последние несколько дней консультировали президента по вопросу о сложившейся ситуации и о том, как защитить силы США на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что Пентагон по-прежнему считает, что лучшим вариантом для решения проблемы безопасности на севере Сирии было бы создание зоны безопасности при участии США и Турции.

"К сожалению, Турция решила действовать самостоятельно. В результате мы из соображений безопасности переместили войска на севере Сирии таким образом, чтобы они не оказались на пути возможного турецкого вторжения", - отмечают в Пентагоне.

При этом в этом ведомстве заверяют, что "мы к настоящему времени не меняли масштабы нашего присутствия в Сирии".

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных с севера Сирии в связи с планами Турции провести там военную операцию для создания зоны безопасности. Американские политики из обеих партий раскритиковали это решение.

Однако позже выяснилось, что передислокация касается лишь очень немногих военнослужащих, причем они не покидают Сирию, а лишь занимают другие позиции, чтобы не стоять на пути ВС Турции.

 

Теги: #сша #турция #присутствие
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