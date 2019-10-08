Чумак предостерегает дислоцированных в Золотом бойцов ВСУ и прибывших туда ветеранов войны на Донбассе от уголовных нарушений

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак обещает надлежащую правовую реакцию на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом (Луганская обл.), как прибывшими туда гражданскими в отношении украинских военных, так и военнослужащими в отношении демонстрантов.

В эфире радио НВ во вторник вечером, комментируя возможное развитие ситуации в Золотом, куда прибыла группа граждан-ветеранов войны на Донбассе, которые считают разведение войск от линии соприкосновения сторон неправильным шагом, Чумак сказал: "Если противодействие будет совершаться гражданами Украины мирным способом путем проведения митингов и демонстраций, если не будет применяться сила, это абсолютно нормально. Пока они не будут совершать действия, касающиеся уголовных правонарушений, это их право - говорить, с чем они согласны, или нет".

Вместе с тем, главный военный прокурор подчеркнул: "Если какие-то действия уголовного характера будут совершаться военными по отношению к этим людям, на это тоже будет реагирование, если эти люди будут совершать какие-то действия по отношению к военнослужащим, и (действия – ИФ) будут попадать под признаки правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом, тут тоже надо будет реагировать".

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать населенный пункт в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в YouTube, он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого".

При этом Билецкий подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Уже вечером 8 октября Билецкий заявил, что ветераны останутся на линии столкновения у Золотого до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и "формулы Штайнмайера", либо до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все-таки состоится. "Если армия будет отведена, мы остаёмся ровно до тех пор, пока армия не вернётся в эти украинские населенные пункты", - сказал он.