Более 5 тыс. детей пострадали от уголовных правонарушений в Украине в 2020 году - результаты мониторинга

В 2020 году в Украине более 5 тыс. детей пострадали от уголовных правонарушений, свидетельствуют результаты мониторинга судебных процессов "Стандарты правосудия, дружественного к ребенку, и их воплощения в Украине: уголовный аспект".

"За прошлый год более 5 тыс. украинских детей официально признаны такими, которые пострадали от уголовных правонарушений, и в судах дела рассмотрены относительно 1,5 тыс. детей-жертв", - сказала представитель уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина на онлайн-презентации результатов мониторинга во вторник.

В то же время она указала, что в 2020 году 259 детей были приговорены к лишению свободы.

"В прошлом году в судах (первой инстанции - ИФ) рассматривались 6 тыс. 377 дел, где присутствовали дети в качестве либо подозреваемых, либо жертв. Рассмотрено 3 тыс. 94 дела и осуждено было 2 тыс. 208 детей, из них 259 детей были осуждены к лишению свободы", - отметила Филипишина.

Она обратила внимание на то, что за последние приблизительно пять лет ежегодно около 300 детей приговариваются к лишению свободы.

При этом мониторинг засвидетельствовал, что невозможно выделить статистику, какое количество детей проходило по уголовному процессу в качестве свидетелей, также отсутствует статистика об участии детей в делах об административных правонарушениях.

Филипишина отметила заметный прогресс Украины в применении международных стандартов и принципов правосудия, дружественного к ребенку. В частности, созданы подразделения ювенальной превенции в органах полиции, в течение последних двух лет введены детские ювенальные прокуроры и детские следователи в правоохранительных органах. Кроме того, усовершенствовано законодательство о защите детей от домашнего насилия, криминализированы проявления домашнего насилия.

"Урегулирован вопрос буллинга, насилия в школьной среде относительно детей и между детьми. Усовершенствовано законодательство по защите прав детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия", - рассказала Филипишина.

По ее словам, распространяется практика использования методики "зеленой комнаты" для допроса детей, созданы центры бесплатной вторичной правовой помощи, новаторским является введение медиации в уголовных делах при участии детей для выведения их из системы уголовной юстиции, введена возможность дистанционного допроса ребенка. Кроме того, растет количество учений для экспертов и людей, которые защищают детей в системе уголовного правосудия, а именно учений прокуроров, следователей, судей, адвокатов и представителей органов опеки и заботы.

В то же время Филипишина указала на отсутствие специального комплексного законодательного акта, который бы регулировал все вопросы, связанные с участием ребенка в системе правосудия, отсутствие регламентированной процедуры опроса ребенка по методике "зеленая комната", отсутствие правового регулирования медиации в делах при участии детей, не обеспечение права на конфиденциальность, неучет мнения ребенка в делах об административных правонарушениях.

В ходе исследования были проведены глубинные интервью с 71 специалистом, проведен мониторинг 41 судебного заседания, из которых состоялось 13 открытых заседаний. Были проанализированы 53 судебные решения в уголовных делах и делах об административных правонарушениях, рассмотренных при участии детей. Проанализированы официальные данные статистики по рассмотрению дел уголовного характера при участии детей - как обнародованные, так и предоставленные по запросу Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.