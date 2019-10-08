События

19:15 08.10.2019

СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

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СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации вывела на подконтрольную украинской власти территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

"Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель г.Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и оставил оккупированную территорию Луганской области", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вступил в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

"Однако осознал и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

В СБУ установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. Мужчина предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #боевик #сбу #ордло
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