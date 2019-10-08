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17:30 08.10.2019

Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в торговой части уже этой осенью

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Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в торговой части уже этой осенью

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка утверждает, что Украина и Европейский союз готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в части торговли уже этой осенью.

"Все понимают, что Соглашение об ассоциации, переговоры по которому прошли 10 лет назад, нуждается в тщательном анализе, чтобы его обновить. Обе стороны заинтересованы в увеличении торговли. То, что мы видим сегодня с европейской стороны, так это конструктивное отношение к тому, что мы можем обсуждать, и какое решение мы можем принять в рамках Комитета ассоциации, который состоится в середине ноября в торговом составе, и на Совете ассоциации в декабре. Будем говорить о модальности, условиях и календаре обновления Соглашения уже этой осенью", - сообщил Качка украинским журналистам во вторник в Брюсселе.

Торгпред Украины заверил, что "новое правительство ставит целью максимально ускорить и усилить работу по выполнению Соглашения, поскольку уже был принято ряд законов для его выполнения".

При этом Качка обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить. В частности, это тарифы, таможня, Соглашение о признании эквивалентности технического регулирования – "то, что мы называем промышленный безвиз".

"Тут вопрос чувствительный, так как у ЕС опыт в таких соглашениях очень ограничен, и тут мы должны доказать, что мы можем трансформироваться в соответствии с европейскими правилами в тех или иных сферах. Если нам это удалось в сфере безопасности продуктов питания, то мы уверены, что нам это удастся в сфере безопасности непищевых продуктов. Так или иначе, мы об этом будет говорить в комитете ассоциации в торговом составе 18 ноября", - подчеркнул он.

Торгпред выразил уверенность в том, что "все понимают, что нужно переходить на новый уровень". "Обе стороны готовы говорить о том, как это сделать быстрее и качественнее и с учетом интересов обеих сторон", - заключил Качка.

Теги: #ес #торговля #украина
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