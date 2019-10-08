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15:35 08.10.2019

ФБР объявило самого массового убийцу

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ФБР объявило самого массового убийцу

Осужденный серийный убийца из США Сэмюэл Литтл, который признался в 93 убийствах, теперь считается самым массовым по числу жертв в истории страны, сообщает The Guardiuan со ссылкой на данные ФБР.

79-летний мужчина был арестован в 2012 и осужден в 2014 году. Полиция нашла его в приюте для бездомных в Кентукки и отправила в Калифорнию, где его разыскивали за преступления, связанные с наркотиками. Анализ ДНК показал, что он причастен к трем нераскрытым убийствам женщин в штате в 1987 и 1989 годах. Суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.

Уже находясь в заключении он начал признаваться в других преступлениях: всего Литтл задушил не менее 93 человек в период с 1970 по 2005 годы. Почти все убитые были женщины. Пока удалось подтвердить 50 его жертв, но следователи считают, что все признательные показания преступника истинны.

Его жертвами становились маргиналы - проститутки и наркоманки, а местная полиция редко занималась расследованием этих убийств. Часть тел вообще не были найдены.

Теги: #маньяк #чп #криминал
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