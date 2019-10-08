События

15:30 08.10.2019

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

1 мин читать
Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Подготовка к разведению сил и средств в районе г.Золотое Луганской области идет успешно с технической точки зрения, но начать разведение не позволяют продолжающиеся обстрелы, сообщает министр обороны Украины Андрей Загороднюк

"С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - написал Загороднюк на своей странице в соцсети Facebook по итогам рабочей поездки в район проведения Операции Объединенных сил.

По его словам, в Золотом планируют создать координационный центр, который будет способствовать консолидации деятельности представителей местной администрации, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и других структур и, в случае необходимости, максимально оперативному решению проблемных вопросов.

В пгт Станица Луганская, где первый этап разведения прошел еще летом сего года, по словам главы оборонного ведомства, ситуация спокойная, обстрелов нет, полиция поддерживает общественный порядок.

"Наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострение обстановки - готовы действовать адекватно", - резюмировал Загороднюк.

Теги: #оос #золотое #ордло #загороднюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 08.10.2019
В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

13:13 08.10.2019
Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

13:13 08.10.2019
Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

11:01 08.10.2019
Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

07:20 08.10.2019
Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:45 07.10.2019
С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

17:24 07.10.2019
Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

14:29 07.10.2019
Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

13:23 07.10.2019
Зеленский поручил правительству отработать вопрос упрощения въезда/ выезда и перемещения товаров в ОРДЛО

Зеленский поручил правительству отработать вопрос упрощения въезда/ выезда и перемещения товаров в ОРДЛО

12:41 07.10.2019
Разведение сил и средств на Донбассе в понедельник не начнется из-за обстрелов Петровского и Золотого несколько дней назад

Разведение сил и средств на Донбассе в понедельник не начнется из-за обстрелов Петровского и Золотого несколько дней назад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

Полиция отрабатывает четыре версии катастрофы Ан-12 вблизи Львова

ПОСЛЕДНЕЕ

ФБР объявило самого массового убийцу

Главный военный прокурор открыл дело из-за возможных злоупотреблений при строительстве корветов для ВМС ВСУ

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

The Spectator узнал о планах Лондона прекратить переговоры по Brexit с ЕС

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Кабмин поручил Луганской ОГА способствовать установке населением систем индивидуального отопления в Попаснянском р-не

Правительство Украины поручило способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок "Газпромом"

Минюст воспрепятствовал рейдерскому захвату земли под Ледовым стадионом в Киеве

МВД за 3 года планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из них построят в Украине – Аваков

Церковь Греции 12 октября соберет внеочередной Собор для рассмотрения вопроса об автокефалии Церкви Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА