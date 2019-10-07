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17:44 07.10.2019

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе приговорена к 11 годам тюрьмы

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Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе приговорена к 11 годам тюрьмы

 Киевский райсуд Харькова в понедельник признал Марину Ковтун виновной во взрыве в рок-пабе "Стена", который произошел в ноябре 2014 года, и приговорил ее к 11 годам лишения свободы.

"Назначить наказание в виде 11 лет с конфискацией всего принадлежащего Ковтун имущества", - говорится в приговоре, оглашенном председательствующим коллегии Виктором Попрасом.

Суд признал Ковтун виновной по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (соучастие в теракте) УК Украины.

Вместе с тем в связи с недоказанностью суд признал Ковтун невиновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также во взрывах в шахте возле завода им. Малышева и возле ресторана "Британия" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины) и оправдал ее по этим статьям.

Суд указал, что срок отбывания наказания считается с момента взятия Ковтун под стражу (16 ноября 2014 года) и до вступления в силу приговора день предварительного заключения учитывается как 2 дня отбывания наказания.

Теги: #приговор #взрыв #суд #харьков
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