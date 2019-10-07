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14:29 07.10.2019

Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

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Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

Незаконные вооруженные формирования с начала понедельник осуществили 7 обстрелов позиций операции Объединенных сил, ни один украинских военный не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 7 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 7 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск. При этом 5 раз вооруженные формирования РФ и ее наемники сознательно нарушали Минские соглашения минометными обстрелами позиций украинских героев", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, боевики выпустили 3 мины калибра 82-мм и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам поселка Травневое. Также НВФ выпустили 14 мин 120-го калибра по защитникам населенного пункта Новолуганское, а также обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения позиции украинских защитников поселка Луганское.

"С 08.00 в течение 20 минут противник вел обстрел в районе участка разведения н.п. Золотое, применяя по направлению от оккупированного г.Первомайск станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - отметил Гуцуляк.

Кроме того, боевики выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Чермалык, 5 мин в районе Новолуганского, 3 мины - по защитникам поселка Гладосово.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь среди наших защитников Украины нет", - проинформировали в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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