Более 200 горняков эвакуировали из шахты в Торецке из-за пожара, ее работа приостановлена – ГСЧС

В г.Торецк (Донецкая обл.) на "Шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" на горизонте 1 тыс. 26 м возник пожар, в результате чего на поверхность были подняты 212 горняков, а работа шахты временно приостановлена, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно обнародованному на сайте ГСЧС в понедельник утром сообщению, информация о пожаре поступила к спасателям в воскресенье в 7.15. Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.

"К тушению привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - отметили в Службе.