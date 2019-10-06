Зеленский и Разумков поздравили учителей с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинских учителей с профессиональным праздником.

"Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище - знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы, делаете свое сложное дело", - говорится в поздравлении президента Украины.

Также украинских учителей поздравил глава Верховной Рады Разумков.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения, выдержки, достойной оценки Ваших стараний, ведь Вы именно те, кто закладывает фундамент нашего будущего и будущего Украины!", - говорится в поздравлении спикера, обнародованном на официальной странице в Facebook.

Он выразил благодарность учителям за бесконечно большой вклад в развитие украинского государства. "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее. Ваша работа очень сложная - воспитание и обучение будущего нашей страны, наших детей", - резюмировал Разумков.