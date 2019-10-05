Боевики обстреляли участки разведения войск в направлении Золотого и Богдановки

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сообщает, что боевики совершили обстрелы участков разведения войск №2 (н.п. Золотое-4) и №3 (н.п. Богдановка).

"Незаконные вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из автоматического гранатомета на участке разведения №3, в направлении населенного пункта Богдановка и на участке разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщает пресс-штаб ООС на своей странице в Фейсбуке в субботу.

В частности, 4 октября боевики вели обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево, Пивничное, Крымское, Луганское, Новолуганское, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120-мм (14 мин) и минометы калибра 82-мм (30 мин).

Кроме того, 5 октября вновь обстреляли участок разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из миномета калибра 82 мм.

"Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина", - сказано в сообщении.