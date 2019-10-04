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13:00 04.10.2019

Около 40% украинцев - за легализацию игорного бизнеса

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Около 40% украинцев - за легализацию игорного бизнеса

Около 40% опрошенных украинцев в целом поддерживают инициативу о легализации игорного бизнеса в стране, почти половина считает, что должны быть разрешены лотереи, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце сентября.

Согласно результатам социсследования, 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений, 27% поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. В то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

Почти половина опрошенных считает, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино. Наихудшее отношение к легализации интернет-казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

25% опрошенных оценивают себя как азартных людей, большинство же (73%) азартными себя не считают. Более азартными являются мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

Опрос проводился 27-30 сентября. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #игорный_бизнес #опрос #рейтинг
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