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02:25 04.10.2019

Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

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Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали прокурора Смелянской местной прокуратуры Черниговской области при получении неправомерной выгоды в размере 10 тыс гривен, сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко.

"Сегодня задержали прокурора Смелянского местной прокуратуры Черкасской области. Он требовал и получил 10 000 гривен неправомерной выгоды от чиновника местной райгосадминистрации. За указанные средства правоохранитель обещал не начинать досудебное расследование в отношении указанной должностного лица по фактам, которые ему были известны", - написала Варченко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Прокурор был задержан во время получения взятки

"Если вина прокурора будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет. Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества", - подытожила Варченко.

Теги: #взятка #гбр #прокурор #украина
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