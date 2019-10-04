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00:04 04.10.2019

Глава МИД Украины о деле Шаройко: Завтра будет о чем сообщить

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Глава МИД Украины о деле Шаройко: Завтра будет о чем сообщить

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об уступках и наличии радостных вестей в вопросе возвращения осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко в Украину.

"Завтра будет то, о чем СМИ смогут с радостью сообщить", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг.

Отвечая на вопрос о том могут ли в деле Шаройко быть уступки, Пристайко отметил: "Завтра будут".

В пятницу, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире.

Как сообщалось, 26 сентября 2019 года на встрече с украинскими журналистами президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Собкор UA:Украинское радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.

 

Мб

Теги: #украина #шаройко #мид
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