Минск стал 34-м иностранным городом-партнером Харькова

Договор о сотрудничестве между Харьковом и Минском был подписан в четверг в Житомире в ходе Второго форума регионов Украины и Беларуси.

"Со стороны Харькова документ подписал секретарь Харьковского горсовета Александр Новак, со стороны Минска - глава Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак. Теперь у Харькова - 34 иностранных города-партнера в 23 странах", - сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и планы реализации совместных мероприятий. В частности, представители Харькова передали Сиваку приглашение от городского головы Геннадия Кернеса посетить город для укрепления контактов и развития сотрудничества.