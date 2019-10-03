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17:18 03.10.2019

ВАКС назначил 15 млн грн залога как меру пресечения экс-нардепу Березкину

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ВАКС назначил 15 млн грн залога как меру пресечения экс-нардепу Березкину

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) избрал меру пресечения в виде залога в сумме около 15 млн грн народному депутату Украины 8-го созыва Станиславу Березкину.

"Следственный судья ВАКС с участием прокуроров САП избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений. Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн грн", - говорится в сообщении САП на странице в Facebook в четверг.

Суд также определил для экс-нардепа процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины: прибывать к определенному служебному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

В САП напомнили, что речь идет о бывшем народном депутате, которому 27 сентября было согласовано сообщение о подозрении в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, в этот же день детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили его о подозрении.

"Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 года - начале 2014 года организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме $20 млн, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения", - сообщила тогда САП.

Завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк не получил.

"Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) якобы на выполнение контрактов по поставке тропического масла. В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО "Ощадбанк" приобрел активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", - отметили в САП.

Кроме того, в САП напомнили, что почти год назад Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

В сообщении не указывается имя подозреваемого экс-нардепа. Ранее сообщалось, что НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014 года бенефициарный собственник группы "Креатив", которым, по версии следствия, является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.

Группа "Креатив" (Кировоградская обл.) была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

Теги: #мера_пресечения #березкин #вакс
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