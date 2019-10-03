Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

Встреча представителей стран-участниц инициативы ЕС "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку, сообщил в четверг глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Мы планируем определенную деятельность по будущему "Восточного партнерства". На следующей неделе в Баку состоятся широкие консультации между странами-членами", - сказал Янкаускас в ходе выступления на презентации проектов ЕС и Совета Европы "Сотрудничество для умелого управления 2019-2021" в азербайджанской столице.

Дипломат не раскрыл деталей предстоящих консультаций.

Ранее в четверг в представительстве ЕС в Беларуси сообщили, что встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства" в Минске, а также визит в белорусскую столицу главы европейской дипломатии Федерики Могерини, намеченные на 4-5 октября, отменены.

"C сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированные на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной", - говорится в сообщении представительства.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.